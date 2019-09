A ideia é nacional mas o financiamento pode vir de fora

Neste P24, ouvimos Susana Lucas, uma professora com projectos empreendedores na área do ambiente. Na busca de financiamento, encontrou apoio nos EEA Grants, um mecanismo financeiro do Espaço Económico Europeu (EEE) para reduzir disparidades económicas e sociais entre diversos países europeus. No ano em que se completam 25 anos desde que o Acordo do EEE entrou em vigor, olhamos para esta iniciativa da Islândia, do Liechtenstein e da Noruega, que financiam projectos de países da União Europeia em áreas como cidadania, cultura, ambiente e igualdade.

