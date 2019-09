Precisamente oito anos depois, Portugal está de volta a um Europeu

No dia 12 de Setembro de 2011, em Karlovy Vary, na República Checa, Portugal despediu-se do Campeonato da Europa de voleibol com uma derrota diante da Estónia (3-0). Desde então, não mais voltou a essas lides, depois de ter falhado o apuramento para o torneio em 2013, 2015 e 2017. Esse período de seca termina hoje, pelas 17h15, quando enfrentar, em Montpellier, a poderosa Itália. Um jogo que surge rigorosamente oito anos após a última presença numa fase final da competição.

Foi como primeiro classificado do grupo D, ainda no apuramento, que Portugal se qualificou para o Europeu que se divide por quatro países (à França, juntam-se a Holanda, a Bélgica e a Eslovénia) e que se assume, desde já, como o maior de sempre. São 24 selecções em competição, um acréscimo de oito face às últimas edições. Na prática, mantêm-se as quatro poules na primeira fase da prova, mas passam a contar com seis equipas cada uma.

Para chegar ao principal palco continental do voleibol, a selecção portuguesa superiorizou-se a Áustria, Albânia e Croácia na qualificação, vendo agora o nível de exigência subir abruptamente. A começar pelo adversário desta tarde. A Itália, uma da favoritas ao triunfo no grupo, ocupa o terceiro lugar no ranking mundial e conquistou o título europeu por seis vezes, a última das quais em 2005. Já neste ano, mediu forças com Portugal na Liga das Nações, prova na qual se destacou o distribuidor Simone Giannelli, e triunfou por 3-0.

Convocados Zona 4

Alexandre Ferreira (Aluron Warta Zawiercie), João Simões (Sporting), Lourenço Martins (Sp. Espinho), Miguel Cunha (VC Viana) Distribuidores

Miguel Rodrigues (Rennes), Tiago Violas (Benfica) Centrais

Filip Cveticanin (Benfica) Phelipe Martins (Sp. Espinho), Nuno Teixeira (VC Viana), Guilherme Menezes (Sp. Espinho) Opostos

Marco Ferreira (Sp. Espinho), Bruno Cunha (VC Viana) Líberos

João Fidalgo (Sporting), Januário Silva (Sp. Espinho)

Os italianos não são, porém, os únicos gigantes que a equipa portuguesa vai encontrar nesta fase. A França, mesmo privada do poderoso atacante Earvin Ngapeth e envolvida numa polémica recente com a federação, entrará em cena a apenas uma vitória das 100 em Campeonatos da Europa. Actual 9.ª classificada do ranking, conta no currículo com um título continental (2015).

Esse é um objectivo que a Bulgária, outro dos competidores na poule A, ainda persegue (já foi medalha de prata uma vez e de bronze quatro), mas o 14.º “membro” da hierarquia já derrotou a França em 2019 (3-2), tendo, por outro lado, perdido com a Itália (1-3) e com Portugal (1-3). Em Europeus, contudo, levou a melhor no único confronto com a congénere portuguesa (3-0, em 1951).

Nesta conjuntura, Portugal surgirá sempre como um outsider, vendo as probabilidades de sucesso aumentarem frente aos outros dois adversários do grupo, a Grécia e a Roménia. De resto, são quatro as selecções de cada poule que se qualificam para os oitavos-de-final, sendo já certo que a A cruzará com a D, o que significa que, no limite, em caso de apuramento, a equipa orientada por Hugo Silva poderá vir a medir forças com a Rússia, actual campeã europeia e detentora de 14 títulos. Mas até lá, ainda teremos muito voleibol pela frente.