Portugal não resistiu ao poderio de Itália no arranque do Europeu

Portugal regressou ao Campeonato da Europa de voleibol com uma derrota no primeiro jogo. Em Montpellier, a selecção nacional perdeu por 0-3 com a Itália, terceira classificada do ranking mundial, num encontro em que ficaram bem vincadas as diferenças entre as duas equipas.

A selecção portuguesa até começou bem o encontro, com um ás de Lourenço Martins. Mas rapidamente a equipa italiana, uma das favoritas à presença na final, se colocou na frente do marcador, ancorada num serviço eficaz e numa exibição tremenda de Zaytsev, um dos melhores opostos da competição.

Na ponta final do primeiro parcial, Portugal ainda conseguiu anular quatro pontos de set, mas acabou por ceder por 21-25.

Bem menos equilibrado foi o segundo set, com Itália a distanciar-se rapidamente e a concluir com um concludente 10-25, antes de um último parcial mais repartido. Mais eficaz nas acções de rede (no serviço nem tanto), Portugal ainda semeou a dúvida até aos derradeiros pontos, para perder por 22-25.

Antes, na poule A, já a Bulgária tinha vencido a Grécia por 3-0, enquanto a França defronta mais logo a Roménia. Qualificam-se para os oitavos-de-final deste Europeu, que se realiza em quatro países, os quatro primeiros classificados de cada grupo.

Portugal volta a jogar no domingo à noite, diante da Bulgária.