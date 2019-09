Devendra Banhart: “O que diria a um filho se por acaso tivesse um?”

Foi na última sexta-feira. Devendra Banhart havia acordado há pouco, em Los Angeles, atendendo-nos com um bem-disposto “Olá”, iniciando a conversa em português, para de seguida se autocensurar, dizendo que o melhor era ficarmos por ali porque o seu “português é muito mau.” Recordamos-lhe que no seu novo álbum, Ma, que é editado esta sexta-feira, canta em português Carolina, de Chico Buarque, soltando uma frase – “eu deveria aprender português” – que não consta do original. Ele ri-se.

Continuar a ler