O beijo de Shawn Mendes e Camila Cabello vale milhões. Amor ou marketing?

Eles fazem declarações de amor a todo o instante e, este Verão, têm protagonizado algumas cenas apaixonadas. Mas as opiniões dividem-se: há quem garanta a pés juntos que este é o romance do ano e quem defenda que tudo não passa de uma belíssima estratégia de marketing. E, enquanto não se chega a conclusão nenhuma, o canadiano luso-descendente Shawn Mendes e a cubana Camila Cabello divertem-se a atazanar os fãs, desta feita com um vídeo em que mostram como se beijam “de verdade”, acabando com as gargalhadas de ambos.

“Vimos no Twitter que falavam da forma como nos beijávamos e de como parece estranho, de como nos beijamos como peixes”, começa Shawn Mendes, em tom sorumbático. “[Isso] magoou-nos de verdade”, confirma Camila Cabello. “Por isso, decidimos mostrar-vos como nos beijamos de verdade”. Segue-se então um beijo que pode ser descrito como uma confusão, e durante o qual Camila tem dificuldade em manter o ar sério, terminando com as gargalhadas do casal. O momento não tardou a tornar-se viral: apenas sete horas depois da sua publicação, seguia com mais de dez milhões de visualizações e mais de 250 mil comentários.

A relação próxima entre os dois cantores não é de hoje. Conheceram-se em 2014 e, há quatro anos, já Camila chamava o canadiano de “Shawnyboy” no Twitter, terminando um post com “ILY”, isto é “I Love You”. A partir daí, não faltam registos a testemunhar a intimidade entre os dois: imagens de Camila a dormir, momento que Shawn aproveitou para a transformar “numa cesta de frutas”, de Shawn a pentear Camila ou dos dois juntos em eventos vários. E, no meio de tudo isto, negaram sempre qualquer envolvimento romântico. Em 2015, durante uma entrevista do par a James Corden, no programa The Late Late Show, Shawn Mendes desabafa, em jeito de brincadeira: “De cada vez que tento um avanço, ela afasta-me.” Os dois negam até à exaustão que alguma vez se tenham envolvido, mas Corden afirma: “Eu não acredito!” E Mendes não desarma: “Não quero saber”.

Mas, já este ano, com o lançamento do vídeo da canção Señorita, em que os dois mostram-se extremamente sensuais, há cada vez mais gente que se recusa a acreditar nesta amizade sem cor. Sobretudo depois de se saber do fim do relacionamento de Camila com o personal coach e youtuber Matthew Hussey e dos momentos românticos, apanhados aos beijos pelas câmaras dos paparazzi ou de fãs, se multiplicarem. No fim de Agosto, durante os prémios MTV Video Music Awards (VMA), o casal quase se beijou durante a actuação ao vivo de Señorita.

Camila Cabello, que é capa do número de Outubro da Elle, dedicado às mulheres na música, diz à revista que, para si, “o amor é a coisa mais sagrada e preciosa”, explicando as razões que a levam a não expor a sua relação com Shawn Mendes. “Quero sentir sempre que o meu amor está entre mim e essa pessoa e que nunca pertence a mais ninguém.”