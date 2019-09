Temperaturas no continente vão voltar a subir acima dos 30 graus

Esta quinta e sexta-feira serão dias de muito calor na generalidade do território português. Para quinta-feira, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê uma ligeira subida da temperatura em relação a esta quarta-feira, dia em que também se registou uma subida das máximas.

Apesar da subida da temperatura, o vento forte também se fará sentir, tanto esta quinta-feira como no último dia da semana, indica o IPMA no seu site. O vento estará “fraco a moderado do quadrante norte, por vezes forte na faixa costeira ocidental durante a tarde, temporariamente de sudoeste na costa sul do Algarve, e sendo moderado a forte nas terras altas até final da manhã, com rajadas até 80 km/h, e a partir do final da tarde”, refere o instituto na sua previsão diária.

Tanto para a região da Grande Lisboa como para a do Grande Porto, o IPMA prevê céu pouco nublado ou limpo, vento fraco a moderado e uma subida da temperatura máxima. Esta quinta-feira, a capital chegará aos 34ºC de temperatura máxima (as mínimas ficar-se-ão pelo 21ºC) e o Porto registará 29ºC de máximas e 18ºC de mínimas.

Na generalidade do território continental, o céu estará nublado ou limpo. As temperaturas mínimas vão variar entre os 14ºC (Bragança) e os 21ºC (Lisboa) e as temperaturas máximas entre os 26ºC (Guarda) e os 35ºC (Évora, Santarém e Setúbal). Serão poucos os distritos que não registarão 30ºC (ou valores acima) de temperatura máxima: apenas Sagres (28ºC), Aveiro (27ºC), Viseu (29ºC), Guarda (26ºC), Porto (29ºC), Viana do Castelo (29ºC) e Bragança (29ºC) ficam abaixo, mas não muito longe, dos 30 graus Celsius.

Para esta sexta-feira, o IPMA prevê novamente fases de “céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade na região Sul e aumentando gradualmente nas regiões Norte e Centro a partir da tarde”, bem como “possibilidade de aguaceiros e trovoada nas regiões Centro e Sul, em especial no interior e a partir da tarde”. O vento continuará a fraco a moderado do quadrante leste, “principalmente no litoral a norte do Cabo Raso durante a tarde, soprando moderado a forte nas terras altas” até final da manhã e a partir do final da tarde.

O IPMA prevê também uma pequena subida da temperatura mínima, mas apenas na região Norte: as regiões do Sul e do Centro do país deverão sentir uma ligeira descida da temperatura. Nesta sexta-feira, na generalidade do território continental português, as temperaturas mínimas vão variar entre os 14ºC (Guarda) e os 22ºC (Lisboa) e as temperaturas máximas entre os 25ºC (Portalegre e Sagres) e os 36ºC (Braga). Coimbra e Santarém chegarão aos 34ºC de máximas, Viana do Castelo aos 33ºC, Bragança e Porto aos 32ºC, Aveiro, Viseu e Lisboa aos 30ºC. Por outro lado, as regiões do interior Centro e Sul registarão temperaturas mais baixas: Castelo Branco registará 28ºC de máxima, Portalegre 25ºC, Évora 29ºC, Beja 28ºC, Sagres 25ºC e Faro 26ºC.

Temperaturas descem ligeiramente no fim-de-semana

As temperaturas que se farão sentir nos últimos dias desta semana não se vão arrastar para o fim-de-semana. O IPMA prevê uma pequena descida de temperatura, em especial da máxima nas regiões Norte e Centro para esta sábado: Viana do Castelo e Leiria registarão 29ºC de máxima, Bragança 26ºC, o Porto 27ºC, e Lisboa e Santarém mantêm-se nos 30ºC. Mais a Sul, Évora chegará aos 30ºC, e Faro fica-se pelos 28ºC.

O IPMA prevê também períodos de céu muito nublado em todo o país, sendo que a nebulosidade deverá diminuir no Baixo Alentejo e Algarve durante a tarde. Existirá também a possibilidade de ocorrência de aguaceiros e trovoada, em especial no interior e a norte do Baixo Alentejo e “vento fraco a moderado predominando do quadrante leste, soprando moderado a forte (até 40 km/h) nas terras altas até final da manhã e no final do dia”.

No domingo, a descida da temperatura deverá acentuar-se, principalmente na região Norte. Viana do Castelo desce para os 26ºC de máxima, o Porto para os 24ºC, e a Guarda desce dos 21ºC (sábado) para os 20ºC (domingo). As temperaturas máximas em Leiria e Lisboa descerão dois graus (de 29ºC para 27ºC e de 30ºC para 28ºC, respectivamente). Santarém e Évora registarão, à semelhança de sábado, 30ºC de máximas, e Faro fica-se pelos 28ºC.

Ainda para domingo, o IPMA prevê períodos de céu muito nublado, apresentando-se pouco nublado “no sotavento algarvio”. Existirá ainda a possibilidade de ocorrência de aguaceiros e trovoada nas regiões Norte e Centro, em especial no interior.