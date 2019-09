Cada serviço vai gerir dispensa de funcionários públicos para acompanhar filhos à escola

Se é funcionário público e pretende usufruir de três horas livres para acompanhar o seu filho menor de 12 anos no primeiro dia de aulas poderá fazê-lo, desde que não haja “prejuízo grave para o funcionamento do órgão ou serviço”.

A 13 de Junho o Conselho de Ministros aprovou uma medida que permite aos funcionários públicos serem dispensados para acompanharem os filhos no arranque do ano lectivo. Mais tarde, numa actualização ao comunicado, o Governo deixou claro que “os trabalhadores da Administração Pública responsáveis pela educação de menores de 12 anos têm direito a faltar justificadamente com vista ao seu acompanhamento no primeiro dia do ano lectivo, até três horas por cada menor”. A medida entrou em vigor este mês, com o ano lectivo a arrancar entre o dia 10 (terça-feira) e 13 de Setembro (sexta-feira).

Contactado pelo PÚBLICO, o Ministério das Finanças, que tem a tutela da pasta da Administração Pública, esclarece que este direito, previsto no artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 85/2019, de 1 de Julho, “segue o regime de faltas daqueles trabalhadores, que se encontra previsto na Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas e no Código do Trabalho”.

Neste sentido, explica fonte do Ministério das Finanças ao PÚBLICO, “os trabalhadores, caso a data da falta seja previsível, devem comunicá-la ao seu empregador com uma antecedência mínima de cinco dias; caso a data não seja previsível, a comunicação deve ser feita logo que possível (artigo 253.º do Código do Trabalho).” Os funcionários devem, por isso, comunicar a ausência ao “superior hierárquico imediato, uma vez que a situação é gerida no contexto de cada serviço”.

No entanto, o Ministério das Finanças esclareceu depois que, mesmo que os funcionários públicos não tenham comunicado cinco dias antes a sua ausência, poderão ter ainda assim direito a esta dispensa de três horas, apresentando depois (caso o empregador solicite) um comprovativo para justificar a falta.

“A justificação das faltas segue o regime do Código do Trabalho. Assim, nos termos do n.º 1 do artigo 254.º do CT (Prova de motivo justificativo de falta) o empregador pode, nos 15 dias seguintes à comunicação da ausência, exigir ao trabalhador prova de facto invocado para a justificação, a prestar em prazo razoável”, clarifica a mesma fonte via email.

"Bom senso"

Na implementação da medida reinará o “bom senso”, pelo que a ausência dos funcionários deverá ser gerida em coordenação com as equipas e chefias de trabalho dos vários sectores, não existindo nenhuma “indicação única” por parte do Governo. Fica a cargo das entidades patronais a gestão dos seus recursos humanos de acordo com “as necessidades de cada serviço”. A possibilidade de dispensa dos trabalhadores ficará assim nas mãos dos dirigentes, com o diploma a prever uma ressalva para a garantia do “normal funcionamento” dos serviços, que se poderá entender como uma espécie de garantia de “serviços mínimos”.

O ministério das Finanças sublinha ainda que “o n.º 3 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 85/2019 determina que tendo em vista criar condições para o exercício efectivo do direito e de modo a salvaguardar o interesse público, evitando prejuízo grave para o funcionamento do órgão ou serviço, o empregador deve tomar as medidas de gestão com a antecedência necessária para promover a utilização deste mecanismo de conciliação”. “Por aqui se conclui que, sempre que esteja em causa a salvaguarda do interesse público, o empregador pode tomar medidas que visem a racionalização da utilização do mecanismo de conciliação ali previsto”, acrescenta a mesma fonte.

Quanto ao número de funcionários públicos que terão solicitado esta dispensa para acompanharem os filhos no primeiro dia de aulas, a Administração Pública esclarece que “não possui actualmente um sistema centralizado de informação”. “Após a implementação do SIOE+, cuja lei foi publicada recentemente, passaremos a dispor de dados mais detalhados sobre a gestão de Recursos Humanos na Administração Pública”, garante ao PÚBLICO a mesma fonte.

A medida aplica-se a todos os funcionários públicos, seja qual for o seu vínculo de trabalho, e representa um “esforço conjunto do Governo, de empresas públicas e privadas, e de entidades da Administração Pública central e local” para “incentivar práticas que favoreçam um melhor balanço vida-trabalho e promovam uma maior igualdade entre homens e mulheres”, nota o comunicado do Conselho de Ministros.

A possibilidade de os funcionários públicos faltarem até três horas para acompanhar as crianças à escola faz parte do Programa 3 em Linha, lançado em final de 2018 e vem “ao encontro do objectivo de promover um melhor equilíbrio entre a vida pessoal e profissional”.