Pasta de Elisa Ferreira é vitória para o Governo português?

Ursula von der Leyen anunciou nesta terça-feira a composição da nova Comissão Europeia. A portuguesa Elisa Ferreira fica com a Coesão e Reformas. É esta uma vitória para António Costa? A conversa com a correspondente do PÚBLICO em Bruxelas, Rita Siza, neste P24.

