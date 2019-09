CNE atenta a manifestação de professores no dia de reflexão eleitoral

A Comissão Nacional de Eleições enviará para o Ministério Público qualquer violação à lei que proíbe actos de propaganda eleitoral no dia de reflexão para as eleições legislativas, 5 de Outubro, dia em que os professores realizam uma manifestação nacional em Lisboa.

A Fenprof, o maior sindicato de professores português, já revelou que durante a manifestação não haverá discursos e no passado dia 9 foi reafirmado que a acção que visa assinalar o Dia Mundial do Professor se realizará com uma marcha entre o Marques de Pombal e o Rossio. Entretanto, numa declaração por escrito feita ao Diário de Notícias, o secretário-geral da Fenprof reagiu à CNE, lembrando que a manifestação não foi marcada este ano [para 5 de Outubro, véspera das legislativas] por haver eleições. “É um ato público anual neste dia e não deve deixar de ser por haver eleições”.​

Questionada pelo PÚBLICO sobre esta manifestação a CNE remetera para a deliberação da reunião plenária do dia 5 de Setembro: “É proibido praticar acções ou desenvolver actividades de propaganda eleitoral por qualquer meio na véspera e no dia da eleição, até ao encerramento da votação. Por todos os cidadãos e entidades deve ser respeitado o escopo da lei”, diz a CNE numa resposta enviada por e-mail.

“Se à CNE for participada qualquer situação que indicie a violação do disposto no n.º 1 do artigo 141.º da Lei Eleitoral da Assembleia da República, fará a competente participação junto do Ministério Público, remetendo os documentos que constem do processo”, acrescenta.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Este artigo diz ainda que “aquele que no dia da eleição ou no anterior fizer propaganda eleitoral por qualquer meio será punido com prisão até seis meses” e uma multa que oscila entre 2,49 euros a 24,94 euros.

“Esperamos que a CNE esteja bem atenta ao que se passar para, se alguém apresentar alguma queixa, poder julgar adequadamente”, disse ainda Mário Nogueira, admitindo concordar com a lei que se aplica ao dia de reflexão: “Também é nossa opinião que deverá ser punida nos termos da lei”. Contudo, o líder da Fenprof desafia a CNE a estar atenta a tudo o que se passa no país e não só à manifestação do Dia Mundial do Professor. “Convém, por isso, estar atento ao que se passa, mas não é só na manifestação, nem em Lisboa, mas em todo o país”.

A manifestação contará com a presença de filiados em dez organizações sindicais de docentes que, na passada segunda-feira, reuniram para avaliar as condições de abertura do ano lectivo e definir o formato da Manifestação Nacional que terá lugar no próximo dia 5 de Outubro. A marcha continua a ser promovida no site da Internet da Fenprof.