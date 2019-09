Bloco considera PCP “imprescindível a equilíbrio de forças” para governo de esquerda

A líder do Bloco de Esquerda (BE) elegeu hoje o PCP como “imprescindível a um equilíbrio de forças” para um eventual “governo à esquerda no país” após as eleições de 6 de Outubro.

Em entrevista à Antena 1, Catarina Martins insistiu na tese, repetida ao longo desta pré-campanha, de que uma maioria absoluta do PS seria “muito perigosa”, voltou a defender entendimentos à esquerda, entre bloquistas e comunistas, e fez um elogio ao papel dos comunistas. “Nós temos gostado muito de trabalhar com o PCP e eu acho que o PCP é imprescindível a um equilíbrio de forças que permita um Governo à esquerda no país”, afirmou nesta entrevista à rádio pública, conduzida pela jornalista Natália Carvalho.

Quanto aos últimos quatro anos, reconheceu diferenças e divergências entre os dois partidos que foram “aliados” no apoio parlamentar ao executivo minoritário de António Costa, mas também os entendimentos. “Nós valorizamos muito a convergência que temos tido com o PCP. Sabemos também das dificuldades, dos desacordos... Não me esqueço que o PCP votou conta a paridade entre homens e mulheres”, exemplificou.

A líder bloquista recordou que, após as legislativas de 2015, o BE “teria gostado de fazer uma negociação conjunta” para viabilizar o executivo de António Costa, entre bloquistas e comunistas de um lado, com quase 20%, face aos “cerca de 30%” do PS. “Poderia ter sido favorável”, admitiu Catarina Martins, que relativizou a recusa do PCP a esta solução para, logo a seguir, dizer: “Trabalhamos em conjunto quando é possível trabalhar em conjunto.”

De resto, a coordenadora dos bloquistas insistiu que as maiorias absolutas “são perigosas” e que “as pessoas lembram-se do que foram as maiorias absolutas no passado, sabem desse perigo”, numa referência às maiorias do PSD (1987-1995) e do PS (2005-2009).

A exemplo do que já tinha feito no debate televisivo com o líder do PS e primeiro-ministro, António Costa, Catarina Martins exemplificou que, se os socialistas tivessem tido maioria absoluta em 2015, “tinha descido a contribuição das empresas para a segurança social e congelado as pensões e o salário mínimo nacional não teria subido os 95 euros ao longo destes quatro anos”.

As legislativas para eleger os 230 deputados à Assembleia da República estão marcadas para 6 de Outubro. Concorrem a esta eleição, a 16.ª em democracia, um número recorde de forças políticas - 20 partidos e uma coligação.