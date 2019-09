Mr. Dheo pintou a “coragem” de Greta Thunberg numa parede de Istambul

Mr. Dheo admira-lhe a “coragem de, aos 16 anos, enfrentar e confrontar os maiores líderes mundiais, exigindo-lhes quer responsabilidade, quer a procura de soluções imediatas”. O artista urbano do Porto pintou Greta Thunberg, em colaboração com Pariz One, numa parede em Kadikoy, Istambul, não só por a activista sueca ser "a voz mais activa na consciencialização de um problema que nos afecta a todos", mas também por estar disposta a “falar cara a cara com os líderes do mundo mais corruptos, gananciosos e egoístas”.

“A arte urbana conquistou um espaço nas cidades que até há uns anos só estava ao alcance das grandes marcas e empresas, que investiam em outdoors para publicitar os seus produtos. Actualmente, somos convidados para criar telas de dimensões gigantescas no centro das maiores metrópoles mundiais e, portanto, a nossa consciência enquanto artistas deve sempre fazer-nos pensar que cada obra nossa será vista diariamente por milhares de pessoas de todas as idades, culturas, raças e extractos sociais.”

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Para o writer conhecido pelos retratos foto-realistas, era importante que quem por ela passasse pensasse na mensagem de urgência que a activista transmite desde que começou a fazer greve à escola pelo clima, em Agosto de 2018. Desde aí, Thunberg, nomeada para o Prémio Nobel da Paz, pôs em marcha um movimento global que acordou os jovens por todo o mundo. A 23 de Setembro a jovem de 16 anos vai participar na cimeira das Nações Unidas. Chegou a Nova Iorque depois de atravessar o Atlântico num veleiro, de modo a evitar a emissão de gases de efeito estufa

Mais populares A carregar...

Em Julho já tinha sido revelado um outro mural de 15 metros que mostra Greta quase submersa em gelo derretido. Jody Thomas, o autor do retrato em Bristol, utilizou maioritariamente tintas à base de água e uma pistola de spray alimentada por energia solar. Antes, em Hillerød, na Dinamarca, MPO, um artista dinamarquês, também pintou a activista com o mesmo impermeável amarelo e as tranças compridas. A mensagem também é de urgência. Escreveu: “Salvem o planeta agora.”