A Comissão von der Orwell

Nem sei por onde começar esta crónica, de tal forma as notícias sobre a nova Comissão Europeia são más. Começo então pelo início. Nunca me cheirou bem o processo de nomeação de Ursula von der Leyen para presidente da Comissão Europeia, passando por cima de candidatos que tinham sido apresentados aos eleitores nas eleições europeias de maio passado. Achei inacreditavelmente ingénuo o apoio que António Costa deu a esta solução depois de von der Leyen ter feito aos socialistas umas quantas promessas que não conseguirá cumprir, porque estão bloqueadas no Conselho e não na Comissão. Mas talvez estivesse eu errado, quem sabe? Pois bem, agora começamos a saber. O odor desta nova comissão não melhorou. Pelo contrário, está a tornar-se insuportável. E António Costa tem culpas no cartório.

Continuar a ler