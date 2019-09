Tribunal da Escócia decide que suspensão do Parlamento britânico é “contrária à lei”

A suspensão do Parlamento do Reino Unido pelo primeiro-ministro Boris Johnson é “contrária à lei” e, por isso, deve ficar “sem efeito”, decidiu um tribunal da Escócia esta terça-feira. Apesar disso, a suspensão vai manter-se, pelo menos, até que o Supremo Tribunal se pronuncie sobre o caso, na próxima semana.

A decisão do Court of Session (a mais alta instância judicial civil na Escócia) contraria uma primeira decisão do mesmo tribunal, em primeira instância, anunciada na quarta-feira da semana passada.

Nesse dia, o colectivo de juízes decidiu que a queixa em causa, apresentada por 75 parlamentares da Câmara dos Comuns e da Câmara dos Lordes, não podia ser apreciada nos tribunais, mas sim no próprio Parlamento - e, em última análise, pelos eleitores.

“O poder da prorrogação [suspensão] é uma prerrogativa do primeiro-ministro, que tem poderes para aconselhar a soberana quanto ao seu exercício”, disse o juiz Raymond Doherty na semana passada.

“A fiscalização desse conselho cabe ao Parlamento e, em última análise, ao eleitorado – e não aos tribunais”, concluiu o juiz.

Esta terça-feira, o colectivo de juízes que se encarrega dos recursos, no mesmo tribunal, decidiu que não só tem competência para apreciar o caso, como a suspensão do Parlamento é “contrária à lei”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

No resumo da decisão, tomada por unanimidade, os juízes dizem que a ordem de suspensão foi motivada por uma “intenção imprópria de bloquear o Parlamento”.

“O tribunal irá publicar uma ordem a declarar que o conselho do primeiro-ministro a Sua Majestade a Rainha, e a prorrogação [suspensão] que se seguiu, foi contrário à lei e, por isso, é nulo e não tem efeito”.

A decisão do tribunal escocês não implicava uma consequência imediata, já que o caso vai ser apreciado pelo Supremo Tribunal na próxima semana, no dia 17 de Setembro.