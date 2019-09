Já foi a reconstrução mas agora são as novas casas a disparar em Lisboa

As obras de construção nova e os grandes empreendimentos residenciais voltaram a ser a tendência dominante nos pedidos de licenciamento para novos fogos habitacionais na câmara de Lisboa. Depois de nos últimos tempos terem sido as obras de reabilitação a dominarem esses pedidos – muitos para reabilitar velhos edifícios para hotéis e alojamento local – no primeiro semestre de 2019 essa tendência alterou-se, e a construção nova passa a significar 60% dos pedidos. Estes dados foram divulgados pela Confidencial Imobiliário, uma empresa de recolha e análise estatística do sector, que apurou que no primeiro semestre deste ano foram submetidos a licenciamento 2.241 novos fogos em Lisboa num total de 240 projectos residenciais.

De acordo com a empresa, do total dos fogos em carteira em Lisboa no semestre, 59% são gerados em obra de construção nova (1.333 fogos) quando nos dois últimos anos a construção nova foi responsável por 42% dos fogos em carteira (em termos anuais). No primeiro semestre de 2019 contabilizam-se 908 fogos resultantes de reabilitação à espera de licenciamento.

Estes dados do Pipeline Imobiliário são apurados com base nos pré-certificados energéticos emitidos pela ADENE e que devem obrigatoriamente integrar os processos de licenciamento municipal de obras (com excepção de reabilitações de menor profundidade ou de obras em edifícios classificados). “Esta fonte cobre, portanto, a totalidade do universo de novas obras em lançamento de promoção nova e reabilitação”, garante a empresa, que acrescenta que, com o volume contabilizado no primeiro semestre de 2019, o pipeline dos últimos dois anos e meio (de Janeiro de 2017 a Junho de 2019) se eleva na cidade de Lisboa para 9.758 fogos, num total de 1.116 projetos. “Tal carteira concentra 10% dos fogos projectados a nível nacional nesse período acumulado”, refere a empresa, em comunicado, contabilizando a entrada de 93.129 novos pedidos em todo o país nos últimos dois anos e meio.

Centrando a análise no município de Lisboa, e fechando o foco freguesia a freguesia percebe-se melhor porque há esta inversão. Na freguesia de Santo António, por exemplo, a pressão de nova construção e reabilitação diminuiu expressivamente: em 2017 houve 497 pedidos de licenciamento, e em 2018 esse número aumentou para 600. No primeiro semestre deste ano, o número de pedidos foi de 118. A freguesia do Lumiar é aquela em que o número de pedidos de fogos mais disparou: durante todo o ano de 2017 entraram 75 pedidos, e em 2019 entraram 42; nos primeiros seis meses deste ano já há 470 novos pedidos contabilizados. E curiosamente nenhum deles é de grande dimensão.

Os edifícios residenciais de maior dimensão (com mais de 100 fogos cada) surgem em Campolide (195 unidades) e no Parque das Nações (115 fogos). A soma dos pedidos de licenciamento para a freguesia de Campolide em 2017 e 2018 atinge os 278 fogos; no primeiro semestre deste ano, o numero de licenciamentos pedidos já vai em 232. No parque das Nações, esta diferença é ainda mais visível, uma vez que nos anos de 2017 e 2018 só deram entrada pedidos para quatro fogos.

É nesta freguesia lisboeta que está lentamente a nascer uma urbanização de grandes dimensões, a Alta de Lisboa, com plano aprovado pelos órgãos autárquicos há mais de 20 anos. O loteamento tem mais de 300 hectares e situa-se ao lado do aeroporto. Há ainda pelo menos 12 malhas para urbanizar, algumas já com projectos arquitectónicos, pelo que é expectável que esta zona venha a desenvolver-se ainda mais nos próximos anos. Recentemente, a câmara de Lisboa aprovou a versão definitiva da Operação de Reabilitação Urbana das Calvanas, que vai permitir a criação de uma extensa avenida entre o Campo Grande e a Alta, trazendo aquela área ainda mais para o centro da cidade.

A pedido do PÚBLICO, a Confidencial Imobiliário revelou também a que tipologias correspondem estes pedidos de licenciamento, para perceber se estas construções se destinam sobretudo à população turística que procura T1 ou tipologias inferiores, ou se esta nova oferta se destina a procuras mais familiares, a partir do T2. E uma das conclusões que foi possível retirar é que o numero de pedidos para novos T3 já superou nos primeiros seis meses deste ano todos os pedidos que deram entrada em todo o ano de 2017. De acordo com a empresa de estatística, no ano de 2017 foram pedidos licenciamentos para 554 novos T3; em 2018 esse número subiu para os 779. De Janeiro a Junho deste ano já foram pedidos licenciamentos para 554 habitações da tipologia T3. No caso dos T4 e tipologias superiores, também parecer ir-se assistir a um aumento de oferta: durante todo o ano de 2017 foram pedidos 304 fogos, em 2018 foram pedidos 362. Este ano já deram entrada 215 pedidos. Com João Pedro Pincha