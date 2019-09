O mundo mudou depois do 11 de Setembro – foi há 18 anos

Foi há 18 anos, a 11 de Setembro de 2001, que o mundo mudou. Cerca de 3000 pessoas morreram depois do embate dos aviões nas Torres Gémeas e do seu desmoronamento; outras morreram no Pentágono ou a bordo do avião sequestrado.

O terror instalou-se nos Estados Unidos e mudou a forma como olhamos para o mundo e uns para os outros: foi a ameaça do islão radical, personalizada em Osama bin Laden (que sobreviveu mais dez anos), foi o aperto da segurança nos aeroportos, foi a “guerra ao terrorismo” dos Estados Unidos.