Governo junta-se à Altice nas críticas à Anacom sobre o 5G

Já não é só a Altice a queixar-se que o país está atrasado no tema da quinta geração móvel das telecomunicações (5G). As críticas à forma como o processo tem estado a ser conduzido pelo regulador estenderam-se ao Governo, que vai adiar a apresentação da estratégia nacional para o 5G, que estava agendada para a próxima sexta-feira, porque “a Anacom ainda não promoveu a consulta pública sobre a atribuição do espectro para o 5G”.

Continuar a ler