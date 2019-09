Ronaldo chega aos 93 golos por Portugal e já “ameaça” Ali Daei

Cristiano Ronaldo somou esta terça-feira em Vilnius, face à Lituânia, o segundo “póquer” ao serviço da selecção portuguesa de futebol, elevando a sua contagem pessoal para 93 golos, a escassos sete da “impensável” centena.

O jogador da Juventus, de 34 anos, marcou aos sete minutos, de grande penalidade, aos 62, graças a um “frango” do guarda-redes Setkus, e aos 65 e 76, em ambas as ocasiões após preciosas assistências de Bernardo Silva.

Desta forma, o “capitão” da formação das “quinas” replicou o que havia feito em 07 de Outubro de 2016, em Aveiro, onde marcou quatro golos a Andorra, numa goleada por 6-0, em jogo de apuramento para o Mundial de 2018.

Além dos dois jogos com quatro golos, Ronaldo soma ainda seis hat-tricks, destacando-se os conseguidos face à Espanha, na fase final do Mundial de 2018, e à Suíça, nas meias-finais da Liga das Nações de 2019, sem esquecer o obtido na Suécia, no play-off para o Mundial de 2014.

O “7” luso, que conta ainda 14 “bis” e 39 jogos com um tento marcado, reforçou o estatuto de segundo melhor marcador mundial de selecções, colocando-se a “escassos” 16 golos do iraniano Ali Daei, que acabou a carreira com 109.

No que respeita apenas a selecções europeias, Cristiano Ronaldo já deixou muito para trás o histórico Ferenc Puskas, que marcou 84, entre Hungria e Espanha, e o magiar Sándor Kocsis, autor de 75.

Apenas em qualificação para europeus, o jogador formado no Sporting ascendeu à liderança da tabela, ao passar a somar 25 golos, contra 23 do irlandês Robbie Keane.

Os 93 golos de Cristiano Ronaldo na selecção “AA"

Por competição:

Mundial — 37 golos (30 na qualificação + 7 na fase final)

Europeu — 34 (25 na qualificação + 9 na fase final)

Taça das Confederações — 2

Liga Nações — 3

Particulares — 17



Ranking de Portugal:

1. Cristiano Ronaldo — 93 golos

2. Pauleta — 47

3. Eusébio — 41