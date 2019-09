Mundial de basquetebol: França elimina Estados Unidos nos quartos-de-final

A França afastou esta quarta-feira os Estados Unidos das meias-finais do 18.º mundial de basquetebol, ao vencer os bicampeões em título por 89-79, nos quartos-de-final da prova, a decorrer na China.

Evan Fournier, o “gigante” Rudy Gobert e Nando De Colo lideram a formação comandada por Vincent Collet, que tem como melhor registo em Mundiais o terceiro lugar de 2014.

Os gauleses, que vão encontrar a Argentinas nas “meias”, acabaram com uma série de 58 triunfos consecutivos dos Estados Unidos entre Jogos Olímpicos e Mundiais, iniciada após o desaire com a Grécia nas meias-finais do Mundial2006.

A Espanha, que já está apurada para as meias, vai encontrar os vencedores do jogo entre a Austrália a República Checa.