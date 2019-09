Cristiano Ronaldo “muito feliz” pelo “bom momento” da selecção

O futebolista português Cristiano Ronaldo mostrou-se na terça-feira “muito feliz” pelo “bom momento” da selecção portuguesa, num dia em que contribuiu com quatro golos para a goleada na Lituânia (5-1), na corrida ao Euro2020.

“Para mim, é um orgulho representar a selecção. Estamos a passar por um bom momento, eu estou a passar por um bom momento, a equipa esteve bastante bem hoje, como esteve também frente à Sérvia”, disse o “capitão” da selecção lusa.

O jogador da Juventus conseguiu o seu segundo “póquer” por Portugal, com golos aos sete, 62, 65 e 68 minutos, o primeiro de grande penalidade, passando a contar 93 pela principal selecção das “quinas”, que já representou 160 vezes.

“Desfrutar deste momento, não só por ter marcado os golos, mas por ver o nível que a equipa tem demonstrado nos últimos anos. Estou muito feliz por isso”, frisou Ronaldo, que, no sábado, já tinha facturado, uma vez, no 4-2 na Sérvia.

Segundo o avançado luso, de 34 anos, Portugal já fez o mais difícil, com duas vitórias nesta jornada dupla, depois de ter começado a qualificação da pior forma, com empates caseiros face à Ucrânia, a zero, e à Sérvia, a um golo.

“Acho que o mais difícil foi feito, que era ganhar na Sérvia. Hoje, também, por isso estamos mais perto [do apuramento]. Se ganharmos mais um dos jogos [que faltam] já é suficiente”, afirmou o “7” luso, que acabou substituído aos 79 minutos.

Ronaldo, que já eleito por cinco vezes o melhor jogador do mundo, é candidato, mais uma vez ao “The Best” da FIFA, mas deixou claro que os prémios individuais não são o mais importante.

“Como digo sempre, não vivo o futebol pensando nos prémios individuais, mas obviamente que isso é uma consequência daquilo que ganhamos colectivamente. É bom, não vou mentir, mas não penso nisso. O importante era ajudar a selecção. Estou muito feliz e o que mais quero é continuar assim”, finalizou.