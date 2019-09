Com a morte de Robert Frank, “a fotografia também morreu”

Entre a imensidão de adjectivos grandiloquentes que por esta altura se escrevem na morte daquele que é considerado um dos mais influentes fotógrafos do século XX, haverá poucos com que o artista suíço-americano se identificaria. Porque também são muitos os que lhe apontam humildade, simplicidade e uma postura na vida que relativizava a fama, o sucesso e o dinheiro. Robert Frank, autor de The Americans (Delpire, 1958), um dos mais importantes livros da história da fotografia, morreu esta segunda-feira em Inverness, Nova Escócia, Canadá, onde vivia há décadas na pequena localidade de Mabou, com a sua mulher, June Leaf. Tinha 94 anos e o anúncio foi feito por Peter MacGill, da Pace-MacGill Gallery, de Nova Iorque, que representava o artista.

