Morreu Daniel Johnston, ícone da música indie americana

O músico norte-americano Daniel Johnston morreu aos 58 anos. A notícia foi dada esta quarta-feira pelo The Austin Chronicle e confirmada pela família do músico.

“Morreu de causas naturais na sua casa perto de Houston, no Texas”, disse a família em comunicado. “O Daniel era um cantor, um compositor, um artista e um amigo de todos. Apesar de ter lutado contra problemas mentais durante boa parte da sua vida adulta, o Daniel venceu a doença através da sua produção prolífica de arte e canções. Inspirou incontáveis fãs, artistas e compositores com a sua mensagem de que, por mais negro que seja o dia, ‘the sun shines down on me’ e ‘true love will find you in the end’.”

Em 2013, o P3 gravou em vídeo uma actuação de Daniel Johnston para o site La Blogothèque

A sua música, de escassos meios, quase infantil, dona de uma beleza desarmante, tornou-o um personagem incontornável – e muito influente – da canção americana. A sua arte era torrencial: assinou 18 discos, mas, segundo disse o irmão Dick ao New York Times, em 2017, terá 1500 cassetes que nunca viram a luz do dia.

O músico de Sacramento começou a dar que falar em Austin, no Texas, graças às cassetes que gravava e produzia em casa – tornou-se assim um símbolo da produção do it yourself (faz tu mesmo). Em 1981, estreou-se com Songs of Pain, voz e piano registadas num gravador de cassetes, lançado em cassete com arte visual do próprio. Em 2010, lançou o seu 18.º e último disco, Beam Me Up!.

A influência do autor de True love will find you in the end foi citada por muitos músicos, nomeadamente Kurt Cobain, que ostentou uma t-shirt com a capa do disco Hi, How Are You, lançado por 1983 por Johnston, e pôs Yip/Jump Music (do mesmo ano) entre os seus discos favoritos. O português Legendary Tigerman gravou True love will find you in the end no álbum Femina, com a brasileira Cibelle. Tom Waits, TV on the Radio, Wilco, Beck, Yo La Tengo, Sparklehorse e Beach House gravaram versões das suas canções.

Em 1988, mudou-se para Nova Iorque para gravar 1990, disco que conta com a participação de Lee Ranaldo e Steve Shelley – sinal de que Johnston era já uma figura de culto na música americana, apadrinhado pelos seus líderes. Mas 1988 foi um ano agridoce: nesse ano foi diagnosticado com esquizofrenia. Foi internado compulsivamente numa instituição psiquiátrica depois de dar um concerto em Austin, em 1990.

Em 2005, a vida e a obra do músico, que também sofria de doença bipolar, foi alvo de um documento, The Devil And Daniel Johnston, realizado por Jeff Feuerzieg.​

Daniel Johnston actuou em 2013 no Porto, no Festival Primavera Sound. Depois de complicações no seu estado de saúde, fez a sua última digressão em 2017. “A coisa mais incrível é que metade destas canções sejam os mesmos três acordes”, disse ao New York Times Doug Martsch, dos Built to Spill, que o acompanhou nessa digressão.

No ano seguinte, a cidade de Austin baptizou o dia 22 de Janeiro (dia do seu aniversário) como o Hi, How Are You? Day.