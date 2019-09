A Herdade, de Tiago Guedes, é o candidato português aos Óscares de 2020

A longa-metragem A Herdade, do realizador Tiago Guedes, é o candidato português a uma nomeação para o Óscar de melhor filme estrangeiro em 2020, anunciou esta manhã em comunicado a Academia Portuguesa de Cinema (APC). Os outros possíveis candidatos à indicação eram Raiva, de Sérgio Tréfaut, Parque Mayer, de António-Pedro Vasconcelos, e Variações, de João Maia – que se tornou ao fim de apenas uma semana de exibição o filme português mais visto deste ano.

Projecto do produtor Paulo Branco com argumento de Rui Cardoso Martins, o filme teve estreia mundial na competição oficial do 76.º Festival de Veneza, onde o realizador Tiago Guedes foi distinguido com o Prémio Bisato d'Oro da crítica independente para Melhor Realização. A Herdade seguiu de Veneza para o Festival de Toronto, que decorre até domingo, onde é o primeiro filme português seleccionado para a secção Special Presentations.

Com estreia em Portugal marcada para o próximo dia 19, A Herdade conta a saga de uma família portuguesa, proprietária de um dos maiores latifúndios da Europa, na margem sul do Rio Tejo, tendo em pano de fundo a evolução histórica, política, social e financeira do país entre os anos 40 e os dias de hoje. Integram o elenco Albano Jerónimo, Sandra Faleiro, Miguel Borges e Victoria Guerra.

A Herdade é também o filme português candidato a uma nomeação para os Prémios Goya, na categoria de melhor filme ibero-americano. A cerimónia de entrega dos prémios de cinema espanhóis acontecerá a 25 de Janeiro em Málaga.

Citado no comunicado, o presidente da APC, Paulo Trancoso, lembra que 2019 tem sido um ano feliz para o cinema português. “Até agora a produção nacional levou às salas cerca de 490 mil espectadores, um aumento impressionante face aos 145 mil espectadores contabilizados no mesmo período em 2018. Todos os filmes que estavam nomeados à candidatura de Portugal para os Óscares (...) demonstram a vitalidade e diversidade inequívoca do cinema português”, refere.

A 92.ª cerimónia de entrega dos Óscares decorrerá a 9 de Fevereiro de 2020, no Dolby Theater, em Los Angeles.