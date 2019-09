PSP resgata irmãos de 3 e 4 anos que estavam sozinhos em casa

A PSP anunciou esta terça-feira que resgatou dois irmãos, um de três e outro de quatro anos, que estavam sozinhos em casa, um deles debruçado na janela da habitação em risco de queda. O episódio aconteceu no passado sábado à noite, pelas 22h, na freguesia de São Marcos, em Sintra.

Após uma denúncia, elementos da Divisão Policial de Sintra dirigiram-se ao local e com a ajuda de uma vizinha conseguiram retirar as crianças da habitação em causa. Isto porque todas as diligências efectuadas no sentido de localizar os familiares dos menores se revelaram “infrutíferas”, explica num comunicado o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP.

“As crianças foram conduzidas para a Esquadra da PSP enquanto se continuavam a realizar as diligências consagradas para a protecção de menores”, adianta a nota.

A polícia acabou por localizar a mãe dos menores junto da casa onde estavam as crianças, tendo a mulher garantido que tinha deixado os filhos ao cuidado de uma familiar, desconhecendo o que pudesse ter acontecido. A PSP decidiu então entregar as crianças à mãe, tendo de qualquer modo reportado o caso à Comissão de Protecção de Crianças e Jovens da área e ao respectivo tribunal.