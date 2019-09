Processos criminais são apenas 5% do total

A esmagadora maioria dos processos (89%) que estão pendentes nos tribunais são acções cíveis, a maior parte dos quais pretende cobrar uma dívida. Das 853 mil acções pendentes nos tribunais judiciais no final do ano passado, perto de 760 mil eram processos cíveis. Apesar de mais mediáticos, os processos-crime representam apenas cinco por cento do total, ou seja, cerca de 42 mil casos. Os litígios na área do trabalho correspondem a uma fatia de três por cento do total, uma percentagem equivalente ao peso dos processos tutelares educativos, que avaliam os comportamentos criminais dos menores que ainda não são imputáveis.

