Gonçalves Pereira, um ser original e livre

André Gonçalves Pereira morreu ao início da noite de segunda-feira, aos 83 anos, vítima de doença prolongada. O velório decorre na Igreja da Boa Nova no Estoril, com uma missa de corpo presente a realizar no mesmo local, esta quarta-feira, pelas 11h, seguida de crematório, cerimónia reservada à família.

