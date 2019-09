Queres fazer um estágio lá fora? O INOV Contacto tem 200 vagas

Já estão abertas as inscrições para a 24.ª edição do INOV Contacto, o programa de estágios internacionais dirigido a jovens até aos 29 anos que não se encontrem nem a trabalhar nem a estudar. A iniciativa, gerida pela AICEP (Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal) e co-financiada pelo POISE (Programa Operacional Inclusão Social e Emprego), pelo Portugal 2020 e pela União Europeia, tem candidaturas abertas em diversas áreas: arquitectura, design, artes e multimédia, recursos humanos, direito, comunicação, sociologia, psicologia, ciências farmacêuticas e da saúde, agricultura e desporto.

Para além dos jovens, também as empresas se candidatam. Só após um período de cinco dias numa universidade portuguesa – o chamado Campus INOV Contacto, um curso de práticas internacionais que prepara os jovens para a nova experiência de trabalho em ambiente internacional – é que os candidatos são informados sobre o destino de estágio.

O campus do INOV Contacto de 2018

Apesar de apenas existirem cerca de 200 vagas, os interessados nos estágios do INOV Contacto — com uma duração de seis meses — podem candidatar-se através de um formulário online na página do programa até 10 de Outubro. Com uma bolsa de formação no valor de 871,52 euros, os estagiários recebem ainda subsídio de refeição, seguro de acidentes de trabalho, ajudas de custo para alojamento, subsídio de alojamento no estrangeiro, viagem de ida e volta (entre Portugal e o país de destino) e seguro de acidentes pessoais.

Ter até 29 anos e uma licenciatura concluída, residir em Portugal, possuir um certificado de nível de inglês e apresentar o CV em português e inglês são os requisitos exigidos aos interessados no momento da candidatura. Disponibilidade para viver no exterior e motivação para desenvolver uma carreira internacional são condições igualmente importantes.

O processo de candidatura caracteriza-se por três fases: uma pré-selecção, entrevistas individuais e em grupo e uma fase final de matching, em que são conjugados os perfis dos candidatos com os perfis das empresas.