Relembra The Americans, a obra-prima de Robert Frank

A obra-prima do fotógrafo Robert Frank, The Americans, editada pela primeira vez em França, em 1958, pela editora Robert Delpire, provou que um fotolivro podia ser muito mais do que havia sido até então. Considerada uma das mais influentes obras da história da Fotografia, The Americans faz um retrato colectivo e quotidiano do cidadão comum dos Estados Unidos da América na época do pós-guerra. Frank, suíço-americano, viajou pela América profunda munido de uma câmara fotográfica de 35 milímetros e registou mais de 27 mil imagens; apenas 83 viriam a integrar o livro que se tornaria lendário. "Estava farto de romantismo", disse sobre a obra. "Quis mostrar o que vi, pura e simplesmente." A linguagem é simples, à base de snapshots, mas é também pessoal, poética.

Robert Frank morreu esta segunda-feira, 9 de Setembro, aos 94 anos, em Inverness, Nova Escócia, no Canadá. A sua obra, no entanto, garantiu-lhe a imortalidade.