Von der Leyen anuncia nova Comossão Europeia, Elisa Ferreira na pasta da Coesão e Reformas

Ursula Von der Leyen, presidente eleita da Comissão Europeia, começou a apresentar a distribuição das pastas do órgão executivo europeu e a revelar quais as funções de cada um dos comissários.

A portuguesa Elisa Ferreira faz parte da nova equipa, como comissária da Coesão e Reformas, numa lista paritária em que também constam o holandês Frans Timmermans e dinamarquesa Margrethe Vestager, que serão dois dos nove vice-presidentes da Comissão.

No seu discurso, esta terça-feira em Bruxelas, Von der Leyen garantiu que a sua equipa é “experiente”, “competente” e “equilibrada”. Prometeu ainda defender uma União Europeia “comprometida”, que “conheça a Europa”.

“Não devemos conhecer apenas as capitais, mas as diferentes regiões, onde as pessoas vivem e trabalham.