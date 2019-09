Netanyahu promete anexar o Vale do Jordão, na Cisjordânia

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunciou que se vencer as eleições legislativas da próxima semana anexa o Vale do Jordão, na Cisjordânia, e outras zonas dos territórios palestinianos no Mar Morto.

O primeiro-ministro israelita deixou implícito que o seu plano tem a aprovação da Casa Branca de Donald Trump. “Espero fazer isto em coordenação com Trump”, disse.

O anúncio nas vésperas das eleições surge na sequência de uma promessa feita em Abril por Netanyahu, de que anexaria os colonatos israelitas. Porém, quer agora alargar o território israelita aos territórios palestinianos na fronteira com a Jordânia.