Milhares de pessoas deslocadas nas Bahamas após passagem do furacão Dorian

Cerca de 4500 pessoas foram já deslocadas das suas casas nas ilhas Ábaco e Grande Bahama, as mais devastadas após a passagem do furacão Dorian pelo arquipélago, divulgaram na segunda-feira as autoridades locais.

Em conferência de imprensa, o porta-voz da Agência de Gestão de Emergências das Bahamas (NEMA), Carl Smith, indicou que a maioria dos afectados pelo furacão teve de se deslocar para Nassau, a capital deste arquipélago das Caraíbas.

O último balanço oficial aponta para 45 mortos, mas o número de vítimas deverá aumentar nos próximos dias, segundo o Comissário da Polícia, Anthony Ferguson. Pelo menos trinta e sete morreram na ilha Ábaco e oito na Grande Bahama.

Os cálculos da ONU apontam para centenas de desaparecidos e 70 mil pessoas a precisar de ajuda humanitária urgente.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O Dorian, que no último fim-de-semana deixou mais de 200 mil pessoas sem electricidade na costa atlântica do Canadá, devastou primeiro o arquipélago das Bahamas, sobre o qual permaneceu por muito tempo, quase imóvel, com chuvas torrenciais. Quando atingiu o arquipélago era um furacão de categoria 5 (a mais alta da escala) com ventos de 297 quilómetros por hora, mas foi “despromovido” a um furacão de categoria 3 dias depois. Apesar disso, os ventos continuaram fortes, rondando os 205 quilómetros por hora e trazendo consigo mais entre 3,6 e 5,4 milímetros de chuva do que o normal para a época.

Segundo o primeiro-ministro do arquipélago, Hubert Minnis, 60% de Marsh Harbour, a principal cidade de Ábaco, ficou destruída. O aeroporto de Grande Bahama ficou debaixo de água. A tempestade ​criou “danos que vão afectar várias gerações” em Ábaco e na Grande Bahama, disse o primeiro-ministro, citado pela CNN.

Os ventos fortes e as águas lamacentas destruíram ou danificaram estruturalmente milhares de casas, incapacitando a actividade de hospitais e deixando muitas pessoas presas dentro de casa – mesmo nas zonas superiores –, por exemplo em sótãos, depois da subida das águas.