Comissão do Congresso quer formalizar passos essenciais para a destituição de Trump

Uma comissão da Câmara dos Representantes norte-americana, cujo trabalho é essencial para o início dos processos de destituição dos Presidentes dos EUA, vai decidir na quinta-feira se formaliza um alargamento das investigações que abre as portas ao impeachment de Donald Trump.

O objectivo da Comissão de Justiça é recomendar ao plenário da Câmara dos Representantes, até ao fim do ano, que dê início ao processo de destituição de Trump. Se isso acontecer, os 435 congressistas terão de aprovar ou reprovar os artigos de impeachment que forem apresentados; e se a recomendação for aprovada por uma maioria simples de 218, o processo passa para o Senado, que inicia então o julgamento do Presidente (para que haja uma destituição efectiva, é preciso pelo menos dois terços dos senadores condenem o Presidente).

Depois das eleições de Novembro de 2018, e até às próximas, em Novembro de 2020, o Partido Democrata ficou com 235 lugares na Câmara dos Representantes (17 a mais do que uma maioria simples) e 47 senadores no Senado (muito longe de uma maioria de dois terços).

A maioria democrata na Comissão de Justiça da Câmara dos Representantes quer autorizar o líder da comissão, o congressista Jerrold Nadler, a convocar audições especificamente relacionadas com a possível destituição do Presidente norte-americano – uma formalidade que foi adoptada nos casos que antecederam os processos de impeachment do Presidente Richard Nixon e do Presidente Bill Clinton. (Nixon acabou por resignar antes de a Câmara dos Representantes votar a recomendação de destituição e Clinton foi absolvido pelo Senado.)

Se Nadler for autorizado a convocar audições especiais, os advogados da comissão vão poder questionar testemunhas e pedir aos tribunais documentos confidenciais que estão protegidos porque foram obtidos por um grande júri.

Num comunicado, Jerrold Nadler disse que os novos procedimentos “ajudariam a garantir que as audições relativas ao impeachment são informativas para o Congresso e para o grande público, ao mesmo tempo que dariam ao Presidente a possibilidade de responder às provas apresentadas contra ele”.

Em causa estão as acusações de que o Presidente Trump obstruiu a Justiça (um crime punível com a destituição, segundo a lei norte-americana) ao tentar travar as investigações sobre a campanha de propaganda russa nas eleições de 2016 nos EUA.

Segundo o relatório do procurador especial Robert Mueller – nomeado pelo Departamento de Justiça, em Maio de 2017, para investigar o caso –, não foram encontradas provas de que Trump, nem qualquer outro cidadão norte-americano, colaboraram activamente e de forma consciente com o Governo russo para prejudicar a candidatura de Hillary Clinton.

Mas a equipa de Robert Mueller chegou a uma conclusão diferente sobre as acusações de obstrução da Justiça. Considerando que não estava sequer mandatado para recomendar ou não recomendar uma acusação formal contra Donald Trump, Mueller apresentou no seu relatório dez casos que, no seu entender, poderiam ser tratados como obstrução da Justiça se o caso fosse julgado nos tribunais comuns e se Trump não fosse Presidente dos EUA.

Ao mesmo tempo, o Congresso prossegue as suas próprias investigações, até porque o processo de destituição é exclusivamente político – se a maioria dos congressistas na Câmara dos Representantes aprovar uma recomendação de impeachment, e se dois terços do Senado a aprovarem, o Presidente é afastado do cargo.

Para isso, é preciso que estejam reunidas duas coisas: não só que haja provas de que houve obstrução da Justiça, mas também que o público esteja convencido de que o Presidente tem de ser afastado (daí Jerrold Nadler dizer que as audições especiais seriam “informativas para o grande público").

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

As sondagens indicam que o segundo factor não está garantido: a maioria dos inquiridos continua a dizer que não há provas suficientes de que Trump tenha obstruído a Justiça ou, pelo menos, que algumas das decisões do Presidente (como despedir o director do FBI, James Comey, em Maio de 2017) não merecem ser punidas com a destituição.

Em toda a história dos EUA, apenas dois Presidentes foram alvo de processos de destituição – Andrew Johnson, em 1868, e Bill Clinton, em 1998. Ambos viriam a ser absolvidos no Senado, que nestes casos funciona como um tribunal.

Richard Nixon resignou ao cargo, em 1974, quando já era certo que o plenário da Câmara dos Representantes ia aprovar a recomendação de impeachment feita pela Comissão de Assuntos Judiciais.