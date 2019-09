Avillez é estrela de novo concurso de cozinha na tv brasileira. Ele é Mestre do Sabor na Globo

Mestre do Sabor é a nova competição culinária do Brasil, que estreia hoje na rede Globo e conta com a participação do chef e empresário português José Avillez. No programa, o lisboeta de 39 anos, detentor de duas dezenas de restaurantes e com duas estrelas Michelin no Belcanto, veste a pele de jurado e, com mais dois chefs – Léo Paixão e Kátia Barbosa –, irá avaliar as habilidades dos 24 concorrentes em prova, sendo que cada cozinheiro terá a sua própria equipa de candidatos.

“Está a ser uma grande aprendizagem”, comentou Avillez, citado em comunicado de imprensa da Globo. “Achamos que ensinamos aos outros enquanto chefs, mas também aprendemos muito com os participantes”, acrescentou. Aliás, no seu Instagram, o chef português fez questão de garantir que está a vivenciar uma “experiência incrível”.

Na página do programa, Avillez contou ainda que sentiu que quando fala “um português de Portugal muito ‘fechado’ ninguém entende”. Por isso, confessa, foi por “iniciativa própria” que fez algumas adaptações, ou, como se lê no texto, “deu uma ‘afinada’ no sotaque"​ para que “o público [o] compreenda melhor” e para facilitar a orientação da sua equipa.

Apresentado pelo chef Claude Troisgrois (francês de origem mas considerado um dos grandes mestres de cozinha do Brasil) e pelo seu braço-direito, Batista, o programa, que implica oito horas de gravações diárias, pretende levar ao público a paixão pela gastronomia.

Durante o reality show, os participantes terão de enfrentar seis fases. A primeira intitula-se “Prato de entrada” e traz uma degustação às cegas dos pratos apresentados por cada participante, que luta por uma das 24 vagas iniciais da competição. Sem saber quem preparou cada receita, os chefs provam a especialidade escolhida por cada candidato e, quem for aprovado, vê uma tela – que separa os técnicos dos candidatos – a abrir-se. É a porta de entrada para o Mestre do Sabor.

Depois disto, cada chef ficará com oito participantes na sua equipa. Provas eliminatórias, desafios relâmpagos e duelos entre cozinheiros são alguns dos desafios a que se vai poder assistir em Mestre do Sabor, programa que chegará a Portugal em Outubro. O programa gastronómico será exibido no canal português da Globo semanalmente, às quintas-feiras.