Wildlife Photographer of the Year: a natureza em 15 fotografias vitais

Ralf Schneider/Wildlife Photographer of the Year

O sono profundo da bela foca adormecida. Um guaxinim curioso num momento esperado durante anos por um fotógrafo. A tragédia do lixo para uma tartaruga. Um momento de vida e morte raro no mundo dos hipopótamos. A beleza de um pássaro a beber um "gelado" da natureza. São algumas das imagens que mereceram a distinção do júri do concurso Wildlife Photographer of the Year.

Esta é já a 55.ª edição da competição fotográfica anual, focada na natureza e na vida selvagem, com a chancela do Museu de História Natural britânico. A 15 de Outubro serão anunciados os vencedores e, a partir do dia 18, as melhores obras estarão expostas no museu, em Londres.

Nesta fotogaleria, a organização da competição mostra-nos 15 fotos que receberam o louvor do júri (Highly Commended).

Este ano, segundo dados da organização, foram recebidas mais de 48 mil fotografias, tanto de profissionais como de amadores, com origem em mais de cem países.

A próxima edição do concurso já tem data: abre-se a candidaturas de 21 de Outubro a 12 de Dezembro.