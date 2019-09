Produção na construção cresce 3,1% em Julho

A produção na construção cresceu 3,1% em Julho, face ao mês homólogo, revelou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE).

A taxa de variação do índice de produção na construção foi em Julho superior em 0,1 pontos percentuais à registada em Junho (mais 3,0%), em termos homólogos.

A construção de edifícios aumentou em 0,3 pontos percentuais, para 2,8%, enquanto a engenharia civil abrandou 0,1 pontos percentuais para 3,5%.

Os índices de emprego e de remunerações efectivamente pagas aumentaram 2,1% e 5,7% em termos homólogos, contra 2,4% e 6,3% em Junho, respectivamente.

Face ao mês anterior, estes índices variaram 0,1% e 4,0%, respectivamente, sendo que as taxas se situaram em 0,4% e 4,6% em Julho do ano passado, revelam ainda os dados do INE.