Quatro golos de Ronaldo lançam goleada na Lituânia

A selecção portuguesa de futebol deu mais um passo firme rumo ao apuramento para o Euro 2020, ao ganhar à Lituânia por 1-5, naquele que foi o quarto jogo que realizou no Grupo B. Em Vílnius, Cristiano Ronaldo foi a figura de proa, ao marcar todos os golos de Portugal.

Foi um jogo praticamente de sentido único, mas com índices de finalização abaixo do habitual. Ainda assim, a prestação do campeão europeu foi suficiente para alcançar uma vitória confortável, que lhe permitem manter um ponto de vantagem sobre o terceiro classificado do grupo, a Sérvia (venceu no Luxemburgo por 1-3).

Ronaldo inaugurou o marcador, de grande penalidade, aos 7’, mas a Lituânia igualou aos 28’, na sequência de um pontapé de canto que Andriuskevicius aproveitou da melhor forma, com um cabeceamento certeiro.

Os anfitriões, com Setkus em bom plano na baliza, aguentaram a igualdade até ao intervalo, mas o guarda-redes lituano acabaria por estar na origem do 1-2, num lance caricato. Ronaldo escorregou na altura do remate, feito de fora da área, mas Setkus não conseguiu mais do que sacudir a bola para cima: na trajectória descendente, a bola bateu-lhe no ombro e só terminou nas redes.

Era o golo 91 de Ronaldo pela selecção, e o 92 chegou três minutos depois, aos 65’. Assistência perfeita de Bernardo Silva para uma emenda oportuna na pequena área, uma combinação que voltou a resultar aos 76’, quando o criativo do Manchester City descobriu o avançado da Juventus livre de marcação, para um remate eficaz ao segundo poste.

Já em tempo de compensação, William aproveitou um ressalto na área lituana para um remate espontâneo, que fechou o resultado. Foi, de resto, o segundo golo consecutivo do médio defensivo português, depois de já ter marcado à Sérvia, no passado sábado.

A 11 de Outubro, Portugal inicia a “segunda volta” deste Grupo B de apuramento, recebendo o Luxemburgo.