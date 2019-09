Portugal vence na Bielorrússia no apuramento para o Euro 2021

A selecção portuguesa de futebol de sub-21 conseguiu nesta terça-feira o segundo triunfo, em dois jogos, no Grupo 7 de apuramento para o Europeu da categoria de 2021, ao vencer em Zhodina, na Bielorrússia, por 0-2.

No Estádio do Torpedo Zhodino, Rafael Leão, aos 68 minutos, e Dany Mota, aos 90+4, selaram o triunfo do “onze” de Rui Jorge, que na quinta-feira tinha triunfado por 4-0 na recepção a Gibraltar.

Na classificação, Portugal está isolado na liderança do agrupamento, com seis pontos, contra três de Bielorrússia (dois jogos), Holanda (um), Noruega (um) e Chipre (três).