Portugal com uma das mais pequenas delegações de sempre nos Mundiais

Portugal vai apresentar, na quinta-feira, uma selecção de apenas 14 atletas para os Mundiais de atletismo, que vão decorrer em Doha, de 27 de Setembro a 6 de Outubro, uma das menores delegações lusas de sempre. Dos atletas que fizeram mínimos no prazo fixado, que terminou na sexta-feira, há apenas que retirar o nome de Dulce Félix, com marca para a maratona, mas que já avisou que continua lesionada.

Relativamente aos atletas que poderão receber convite por “ranking”, sem marca de qualificação, é praticamente certo que Liliana Cá ainda possa conseguir o “passaporte” por essa via, para o lançamento do disco. Uma situação com que os responsáveis portugueses ainda não apostam, pelo que vão apresentar publicamente a selecção com os 14 nomes que já estão confirmados. No entanto, se o convite chegar para a lançadora, a resposta será positiva.

O caso dos repescados por “ranking” será analisado pela IAAF entre os dias 12 a 16. Além de Liliana Cá, que se tem continuado a treinar, na convicção da repescagem, há dois atletas que ainda alimentam alguma esperança, por estarem três lugares abaixo da “linha de corte” em relação aos atletas previstos - são eles Vera Barbosa, nos 400 metros barreiras, e Tsanko Arnaudov, no peso. Ou seja, para entrarem na equipa para Doha, será necessário que desistam três atletas mais bem posicionados.

Portugal só esteve representado por 15 ou menos atletas em Moscovo 2013 (12), Paris 2003 (14) e Helsínquia 1983, na primeira edição do Mundial (11).

O quadro para Doha 2019 está completamente fora das perspectivas da Federação Portuguesa de Atletismo, que no seu Plano de Actividades para 2019 apontava para muito mais - exactamente 35 atletas. Nas previsões sectoriais do organismo, todos os sectores apresentaram desvios face ao que veio ser a realidade, sendo que apenas os saltos se aproximaram, com seis atletas previstos e cinco concretizados.

Lista dos atletas

Masculinos (4)

Triplo salto: Pedro Pichardo, 17,53m

Triplo salto: Nelson Évora, 17,13m

Peso: Francisco Belo, 20,97m

20 km M: João Vieira, 1h22m06s

50 km M: João Vieira, 3h46m38s

Femininos (10)

100m: Lorène Bazolo, 11,23 segundos

400m: Cátia Azevedo, 51,62 segundos

Triplo salto: Patrícia Mamona, 14,44m

Triplo salto: Susana Costa, 14,43m

Triplo salto: Evelise Veiga, 14,32m

Disco: Irina Rodrigues, 62,74m

20 km M: Inês Henriques, 1h29m15s

20 km M: Ana Cabecinha, 1h29m41s

50 km M: Inês Henriques, 4h09m21 horas

50 km M: Mara Ribeiro, 4h27m14s

Maratona: Salomé Rocha, 2h24m47s