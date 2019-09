Morreu Robert Frank, um dos mais influentes fotógrafos de sempre

O suíço-americano Robert Frank, que ajudou a cunhar uma nova abordagem na fotografia documental em meados do século XX e foi autor de um dos livros de fotografia mais influentes e citados de sempre, The Americans (1958), morreu esta segunda-feira em Inverness, Nova Escócia, Canadá, onde vivia há décadas com a sua mulher, June Leaf. Tinha 94 anos.

O anúncio da morte de Frank foi feito por Peter MacGill, da Pace-MacGill Gallery, de Manhattan, que representava o artista.

​Quando o nome do fotógrafo suíço-americano Robert Frank vem a terreiro, a arte que se lhe cola logo é a fotografia e o livro tornado obra endeusada pelo virtuosismo de articular narrativas visuais pela imagem fotográfica — The Americans, ou a poderosa sequência táctil de uma das road trips pela América profunda que mais influência criativa e ondas de choque provocaram no pós-guerra.

Foto O Reino Unido, por Robert Frank Robert Frank

E o que é que vemos afinal de Robert Frank para lá desse eterno “poema triste” (Jack Kerouac) que se move como uma sombra fatalmente agrilhoada ao seu autor? Frank, hesitava na resposta, mas acabou por admitir a sua felicidade por fazer perdurar esta ligação umbilical com o livro de fotografia que — ninguém tem dúvidas — o eternizará.

Foto Robert Frank