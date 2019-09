Suicídio é a segunda causa de morte entre os jovens. Taxa é três vezes superior nos países ricos

O número de países com estratégias nacionais de prevenção do suicídio aumentou nos últimos cinco anos, mas os 38 onde existe essa política ainda são “muito poucos”, conclui a Organização Mundial de Saúde (OMS).

Num relatório publicado nesta segunda-feira, a OMS confirma que a taxa de suicídio é mais elevada nos países de maiores rendimentos e conclui que esta é a segunda causa mais importante de morte entre os jovens dos 15 aos 29 anos, depois da morte por acidente rodoviário. A organização insta por isso os governos em geral a cumprir o compromisso de estabelecer planos para prevenir o suicídio.

No documento, publicado em antecipação do Dia Mundial da Prevenção do Suicídio, a 10 de Setembro, a organização informa que, nos países de rendimentos mais elevados, a taxa de suicídio de homens e mulheres é três vezes superior à encontrada nos países de baixo e médio rendimento, “nos quais os níveis são mais próximos entre si”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O documento indica que a opção de restringir o acesso aos meios – por exemplo a pesticidas usados como meio de envenenamento – representa uma das intervenções com resultados comprovados na redução dos suicídios em países onde foram implementadas estratégias. E enumera outras possíveis políticas de prevenção como, por exemplo, garantir “uma cobertura responsável” do tema por parte dos meios de comunicação social, “implementar programas para jovens de modo a que desenvolvam estratégias na vida que lhes permita lidar com o stress” e ainda garantir “a identificação precoce e o acompanhamento das pessoas em maior risco de suicídio”

“Apesar dos progressos verificados, uma pessoa morre a cada 40 segundos por suicídio” no mundo, alerta o director-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, na nota dirigida à imprensa. “Qualquer morte é uma tragédia para familiares, amigos e colegas. Porém, os suicídios podem ser evitados. Lançamos um apelo a todos os países para que comprovem que estão a incluir estratégias de prevenção nos programas nacionais para a saúde e a educação, de forma sustentada”, conclui.

Linhas de Apoio e de Prevenção do Suicídio em Portugal SOS Voz Amiga

(entre as 16 e as 24h00)

21 354 45 45

91 280 26 69

96 352 46 60 Telefone da Amizade

22 832 35 35 Escutar - Voz de Apoio – Gaia

22 550 60 70 SOS Estudante

(20h00 à 1h00)

969 554 545 Vozes Amigas de Esperança

(20h00 às 23h00)

22 208 07 07 Centro Internet Segura

800 21 90 90

Conversa Amiga

808 237 327

210 027 159 Telefone da Esperança

222 030 707