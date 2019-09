Morreu o advogado e ex-ministro dos Negócios Estrangeiros André Gonçalves Pereira

André Gonçalves Pereira, ex-ministro dos Negócios Estrangeiros no Governo de Francisco Pinto Balsemão, morreu esta segunda-feira aos 83 anos, vítima de doença, avança o jornal Expresso. O ex-governante integrou a reforma do Tratado de Maastricht e esteve na UNESCO e no Fundo Monetário Internacional (FMI).

Numa nota publicada no site da Presidência, Marcelo Rebelo de Sousa — seu “amigo de longa data” — elogia a excepcional “inteligência e brilho” e o “causídico de prestígio nacional e internacional” do ex-governante.

Advogado e professor de Direito Internacional, André Gonçalves Pereira foi aluno de Marcello Caetano na Faculdade de Direito de Lisboa, instituição na qual se doutorou aos 25 anos.

O convite para liderar a pasta dos Negócios Estrangeiros chegaria ainda no governo de Marcello Caetano, mas só seria aceite por André Gonçalves Pereira depois do 25 de Abril, para integrar o segundo governo da Aliança Democrática de Francisco Pinto Balsemão, cargo que desempenhou entre 1981 e 1983.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Foi um dos mais importantes advogados portugueses, especialmente em temas de direito internacional. Com a fundação da Cautrecasas/Gonçalves Pereira, protagonizou uma das mais importantes fusões da advocacia ibérica.

Além de leccionar Direito em instituições nacionais, André Gonçalves Pereira foi ainda professor na Universidade do Rio de Janeiro, Universidade Complutense de Madrid e na Universidade Columbia. Foi também administrador não-executivo da Fundação Calouste Gulbenkian.

Em 2006 foi condecorado com a Grã-Cruz da Ordem do Infante D. Henrique de Portugal, sendo que antes tinha já recebido a distinção de Grande-Oficial da Ordem Militar de Nosso Senhor Jesus Cristo de Portugal, em 1983.