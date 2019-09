Porto: uma maratona de ideias (e mulheres) pelas alterações climáticas

Economia circular, mobilidade, sistemas alimentares, gestão de desperdícios e temperaturas extremas: és mulher e conheces soluções para algum destes desafios? Então o Portuguese Women in Tech Hackathon é para ti. No dia 28 de Setembro, a Alfândega do Porto abre portas a uma maratona de oito horas dedicadas à construção de “soluções para os problemas das alterações climáticas”.

O objectivo é “ter equipas com conhecimento técnico”, com foco em design thinking e prototipagem, que deverão desenvolver a solução “mais inovadora” para um destes problemas. Em cada uma das equipas será incluída uma estudante do ensino básico ou secundário, seleccionada pela organização: “A ideia é conseguir motivar estas jovens a optarem pelas STEMs [sigla inglesa para Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática] ou, pelo menos, abrir horizontes para novas realidades”, explica a organização em comunicado.

Levar uma ideia na cabeça para o evento é a melhor opção, mas não é um requisito obrigatório. Se uma equipa não tiver uma ideia definida, terá que ser capaz de a descobrir durante o evento, de forma a conseguir apresentá-la ao júri, constituído por especialistas em cada uma das temáticas em foco. Além de avaliar, os mentores vão ensinar “novas ferramentas”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O evento tem início marcado para as 8h30 e as equipas deverão apresentar um pitch final às 18h45. No final da maratona, um prémio no valor de 1500 euros será entregue à equipa vencedora, que o deverá utilizar para “implementar a solução desenvolvida”. As equipas participantes poderão ainda participar num bootcamp promovido pelo Hack for Good Gulbenkian, que terá lugar no Porto Innovation Hub a 19 de Outubro.

Mais populares A carregar...

O formulário de inscrição pode ser preenchido aqui até 21 de Setembro. Há entre 50 a 70 vagas disponíveis. As candidaturas podem ser feitas individualmente ou em equipa (entre dois a quatro elementos).