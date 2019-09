Associação Duarte Tarré tem 32 bolsas para estudantes do ensino superior

Estão abertas as candidaturas para as bolsas de mérito e estudo da Associação Duarte Tarré (ADT). Há 32 bolsas para jovens que frequentem ou pretendam frequentar uma licenciatura, mestrado ou doutoramento. As bolsas de licenciatura e mestrado são no valor de 1050 euros e as de doutoramento, de 1250 euros.

Os interessados podem candidatar-se até 26 de Setembro, através de um formulário disponível no site da associação. Aptos para o processo de candidatura estão “todos os alunos com uma média superior a 14 valores, que apresentem dificuldades económicas e idade não superior a 25 anos”, explica a ADT em comunicado. Depois do formulário, os candidatos seleccionados serão convocados para uma entrevista.

Além da bolsa, a ADT assegura também um “acompanhamento personalizado” aos bolseiros: os “padrinhos” — membros da associação que se “comprometem a prestar apoio aos bolseiros e acompanhar o seu percurso académico”.

Este é o sétimo ano em que a ADT atribui bolsas de estudo. A ADT é uma associação sem fins lucrativos fundada pelo empresário Manuel Tarré, em memória do seu filho Duarte, que faleceu em 2011. “Pelo sétimo ano consecutivo, este é um projecto que dá frutos naquela que é, para nós, a grande base para um futuro melhor – a educação”, refere.