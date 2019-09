Montenegro ou Montebranco?

Luís Montenegro parece-me ser o sucessor natural de Rui Rio na liderança do PSD e já a partir de Outubro, depois das eleições legislativas, que vão provocar a queda do actual líder dos sociais-democratas. Prefiro chamar-lhe Montebranco, em linguagem metafórica, claro, e dada a alvura desta cor, em contraste com o negro que é quase sempre um mau presságio, não augurando nada de bom. O branco, com o fumo que lhe está associado, costuma ser também a cor da paz, o que pode significar que a liderança de Montenegro será bastante mais pacífica e consensual do que a de Rio.

O provável novo líder do PSD, ao contrário do actual, tem um grande traquejo parlamentar que joga, claramente, a seu favor e habilita o partido para a oposição ao PS, ou à “geringonça”, que lhe está destinada na próxima legislatura. Montenegro terá de devolver o PSD à sua origem social-democrata e não pode adoptar o estilo autoritário, por vezes extremista, de Rio. A disputa do espaço social-democrata com o PS, apresenta-se, quanto a mim, como a grande prioridade política do novo PSD. O espírito reformista, inerente à essência do partido, deverá marcar a sua orientação, tanto mais que a “geringonça” foi parca em reformas e a Justiça, o pilar da democracia, atravessa crise grave e profunda, reclamando medidas urgentes.

Montenegro deverá, de igual modo, concentrar-se na reforma do sistema eleitoral e no combate às desigualdades e nas políticas de Saúde e Educação, traves-mestras do Estado Social, que não tem de ser posto em causa, de forma alguma, embora a abertura ao privado, quer num quer no outro sector em apreço, não deva ser vedada. (.,.) Terá de ser moderado e pragmático. Para o seu partido melhor se reconciliar com Portugal e os portugueses.

Simões Ilharco, Lisboa

Ponto final parágrafo!

Creio que está na hora de se colocar um ponto final nesta tonta, inglória e absurda questão do acordo ortográfico de 1990. Resolva-se esta luta de manjerona de uma vez por todas. Continuo a entender que faz sentido uma actualização da escrita, numa renovação de algumas palavras, perdendo algumas delas certas letras que nada lhe acrescentam, porque mudas e não ditas ou utilizadas, (casos de director, selecção, protector, colecção, quase ninguém pronuncia o c…), embora eu sempre tivesse achado um disparate autêntico a questão da palavra facto, por exemplo. Lá está, um caso em que nunca se devia ter tocado, bem como o “pára e o para”… Enfim, aqui os filólogos especialistas do novo acordo estiveram mal ao entenderem ir ao encontro do português do Brasil, pecaram em não preservar as devidas diferenças no significado de cada uma das palavras. Porque querem dizer exactamente coisas diferentes.

Uma das pessoas que mais tem batido no novo acordo é exactamente um jornalista do PÚBLICO, o Nuno Pacheco, que sempre se recusou a ele e que sempre o combateu, aliás de forma informada e inteligente. Jornal que nunca aderiu ao novo acordo, com toda a legitimidade. E eu, que como disse sempre fui apoiante do novo acordo, como este próprio texto demonstra, tenho de admitir que está na hora de uma vez por todas resolvermos esta questão.

José Manuel Pina, Lisboa