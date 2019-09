Presidente da Câmara dos Comuns abandona o cargo a 31 de Outubro

John Bercow, o speaker (presidente) da Câmara dos Comuns no Parlamento britânico, anunciou esta segunda-feira que vai deixar o cargo, o mais tardar, no dia 31 de Outubro, a data marcada para a saída do Reino Unido da União Europeia. Bercow admite sair ainda antes do final de Outubro, mas só no caso de haver eleições antecipadas.

Na prática, só deverá sair no dia 31 de Outubro. Esta segunda-feira, o primeiro-ministro, Boris Johnson, vai desafiar o Parlamento a convocar eleições antecipadas, mas os partidos da oposição já disseram que vão votar contra ou abster-se.

Como o Parlamento é suspenso a partir de terça-feira, até 14 de Outubro, esta era a última oportunidade de Boris Johnson para convocar eleições para a data que tinha proposto, 15 de Outubro.

Tradicionalmente, o presidente da Câmara dos Comuns desempenhava um papel de baixo destaque. Encarregava-se de manter a ordem na barulhenta câmara, escolhia os membros que podiam fazer perguntas ao primeiro-ministro, e que perguntas – para além de controlar a contagem do tempo.

Mas o “Brexit” virou tudo de pernas para o ar e Bercow transformou-se numa personagem extraordinária, com uma interpretação livre das regras parlamentares e uma tendência para pôr em causa as tradições – e os seus gritos a apelar à ordem ficaram famosos em todo o mundo.

Nascido em 1963 em Edgware, nos arredores de Londres, John Bercow é speaker desde 2009. Nos últimos anos tinha avançado a possibilidade de sair no Verão de 2018, mas o processo do “Brexit” levou-o a ficar mais tempo.