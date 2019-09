Parlamento britânico suspenso a partir de terça-feira

O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, marcou o início da suspensão do Parlamento para o final da sessão desta segunda-feira. A partir de terça-feira e até 14 de Outubro, os deputados vão deixar de poder apresentar e debater propostas de lei e de escrutinar a acção do Governo.

A suspensão foi anunciada por Boris Johnson no dia 28 de Agosto, mas só agora é conhecido o dia do início dessa paragem – estava em aberto se seria segunda, terça ou quarta-feira.

Com esta decisão, fica claro que o primeiro-ministro tem esta segunda-feira a última oportunidade para convocar eleições para o dia 15 de Outubro, como é seu desejo.

Mas a oposição já anunciou que não vai aprovar o pedido do primeiro-ministro, por recear que a data das eleições seja mudada posteriormente pelo primeiro-ministro.

O líder do Partido Trabalhista, Jeremy Corbyn, diz que só admite falar sobre eleições antecipadas depois de 31 de Outubro – quando se verificar que o Governo britânico tem de pedir um novo adiamento do prazo final do “Brexit” à União Europeia.

Esse adiamento foi imposto pelo Parlamento na semana passada, e será accionado se o Governo não alcançar um acordo com Bruxelas até à semana anterior à cimeira europeia de 18 e 19 de Outubro, ou se o Parlamento aprovar uma saída sem acordo – algo que se torna ainda mais difícil estando os deputados impedidos de trabalhar até 14 de Outubro.