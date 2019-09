Mark Sanford, sobrevivente político e ex-amante de Maria, candidata-se contra Donald Trump

Mark Sanford, um antigo governador do estado norte-americano da Carolina do Sul que ficou conhecido em todo o país por desaparecer seis dias, em Junho de 2009, para se encontrar com a sua amante na Argentina, anunciou que vai candidatar-se contra Donald Trump nas eleições primárias do Partido Republicano.

Há anos que se falava da hipótese de Sanford se candidatar à Presidência dos EUA, mas em 2008 foi ultrapassado por John McCain e Sarah Palin e em 2012 a história da sua relação extraconjugal ainda estava fresca na memória do Partido Republicano.

Aos 59 anos, Mark Sanford é um dos maiores sobreviventes na história moderna da política norte-americana, mas a sua candidatura à Casa Branca, contra “os défices e os gastos” do Presidente Trump, está condenada ao fracasso – Donald Trump tem mais de 90% de apoio entre os eleitores do Partido Republicano e alguns estados já anunciaram que nem sequer vão realizar eleições primárias.

Para além de Trump e Sanford, estão também na corrida pela nomeação no Partido Republicano Bill Weld, um antigo governador do Massachusetts, e Joe Walsh, um antigo congressista do Illinois.

No domingo, Mark Sanford explicou aos eleitores, no canal Fox News, que se candidata contra as políticas de Trump e as políticas “despesistas” do Presidente norte-americano.

“Acho que temos de falar sobre o que significa ser-se republicano”, disse o candidato. “Acho que o Partido Republicano perdeu a sua identidade.”

Em particular, Sanford acusa o partido de ter ficado refém do Presidente Trump e de ter abdicado da sua tradicional luta contra os gastos públicos.

“Perdemos a nossa identidade em relação às dívidas, aos défices e aos gastos. O Presidente diz que é o rei da dívida, e tem uma familiaridade e um nível de conforto com a dívida que está a guiar-nos para uma direcção errada”, disse Mark Sanford.

Oposição a Trump

Mas o político da Carolina do Sul já sentiu o que significa ser opositor de Donald Trump no actual Partido Republicano.

Em 2018, quando parecia ter pela frente uma reeleição fácil como congressista, Sanford viu o Presidente norte-americano a apoiar a sua adversária nas eleições primárias, Katie Arrington.

O resultado dessa luta de poder é um exemplo da divisão nos EUA, que se aprofundou com a vitória de Trump nas eleições de 2016. O apoio do Presidente levou Arrington à vitória nas primárias, mas a candidata acabaria por perder a eleição geral contra o nomeado do Partido Democrata – e, com isso, o lugar na Câmara dos Representantes que era de Mark Sanford desde 2013.

Após a derrota de Sanford nas primárias do Partido Republicano, o jornal New York Times escreveu que Mark Sanford “descobriu da forma mais dura que ter um registo conservador é menos importante do que demonstrar lealdade a Trump”.

Apesar de ter apoiado Donald Trump nas presidenciais de 2016, Sanford começou a criticar o Presidente norte-americano nos primeiros meses na Casa Branca. “De certa forma, ele representa o oposto de tudo o que eu julgava saber sobre política e a sobre a vida”, disse ao Politico em Fevereiro de 2017.

E a má relação entre os dois levou Donald Trump – ele próprio acusado de manter relações extraconjugais – a fazer uma referência ao caso amoroso de Mark Sanford, quando se soube que o político da Carolina do Sul poderia avançar para a corrida à Casa Branca, em Agosto.

“Eu tenho 94% de aprovação no Partido Republicano, e tenho os Três Estarolas a concorrerem contra mim”, disse Trump no Twitter. “Um deles é o sr. ‘Trilho dos Apalaches’, que afinal estava na Argentina por más razões.”

Em 2009, antes de ter desaparecido durante seis dias sem contactar a família e a sua equipa, o então governador da Carolina do Sul disse que ia fazer uma caminhada no Trilho dos Apalaches – um trilho famoso e muito concorrido que atravessa 14 estados norte-americanos ao longo de 3500 quilómetros.

Mas Sanford foi visto à chegada a um aeroporto de Atlanta por uma jornalista do jornal The State, da Carolina do Sul. Vendo-se no centro de um escândalo nacional, o político acabou por revelar que tinha passado os dias na Argentina com a sua amante, Maria Belén Chapur, de quem se separou em 2014.

Depois disso, Mark Sanford recusou abandonar o cargo de governador da Carolina do Sul e completou o seu segundo mandato, saindo em Janeiro de 2011.

Foi eleito para o Congresso numa eleição especial em Maio de 2013 e só perdeu esse lugar na Câmara dos Representantes em 2018, quando o Presidente Trump apoiou a sua adversária no Partido Republicano.