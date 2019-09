Crise assombra presidenciais argentinas que Macri não deverá vencer

As escolas não recebem comida suficiente, as filas para as cantinas comunitárias não param de aumentar, milhares de famílias ficam sem luz por não terem dinheiro para pagar a conta. O desespero é tanto que milhares de pessoas foram esta semana para as ruas de Buenos Aires exigir ao Presidente argentino, Mauricio Macri, que decrete o estado de emergência alimentar. Faltam menos de dois meses para as presidenciais e tudo aponta que Macri as perderá para o candidato peronista Alberto Fernández.

Continuar a ler