Há um “novo associativismo” no Porto. E isso pode ajudar no “renascimento” da cidade

Foram 90 as candidaturas apresentadas ao Fundo Municipal de Apoio ao Associativismo Popular e 33 as classificadas pelo júri como meritórias de receber ajuda. Para isso, no entanto, seriam necessários 680 mil euros e a Câmara do Porto atribuiu à primeira edição deste concurso 400 mil. Para responder a este dilema, o júri, presidido pelo historiador Helder Pacheco, teve de fazer uma “segunda triagem”, atribuindo pontuação aos projectos apresentados e seleccionando os mais bem qualificados. Foram 24 os apoiados.

O associativismo havia sido o primeiro tema de debate na reunião de câmara desta segunda-feira, que marcou a rentrée política no Porto. Ainda antes dos temas previstos em agenda, onde se incluía o balanço feito por Helder Pacheco, a vereadora Ilda Figueiredo apresentou uma “proposta de recomendação” sobre o mesmo assunto. Os 400 mil euros, considerou a comunista, são “insuficientes” face à “carência” de muitas associações e como se percebe pela percentagem de candidaturas recusadas: “Mais de 60%”, contabilizou. Criar um “gabinete de apoio ao associativismo” pode ser uma ajuda para estas entidades. E em 2020, propôs, a dotação orçamental do plano deve subir para “um milhão de euros”.

Helder Pacheco não arriscou quantias. Mas perante a incapacidade de apoiar todos aqueles que mereciam, não escondeu a necessidade de dar ao fundo mais capacidade de resposta. Entre elogios à equipa de Rui Moreira, que aceitou pôr em marcha uma proposta originária da CDU, deixou uma mensagem: “A câmara deve continuar e ampliar este esforço de apoio ao associativismo.”

Congratulando-se com as palavras lisonjeiras de Helder Pacheco, uma versão que diz ver pouco exposta na comunicação social, o presidente Rui Moreira sublinhou que este fundo é apenas uma das iniciativas camarárias de apoio às associações da cidade e foi desenhado para ser “complementar” aos auxílios regularmente levados ao executivo – como um dado esta segunda-feira à Associação dos Jornalistas e Homens de Letras do Porto. Em Portugal, lamentou, há “terror ao mérito”. Mas este concurso queria exactamente sublinhá-lo: “Queria dar os parabéns às instituições que apresentaram candidaturas e ganharam.”

A refutação não afastou, no entanto, um aumento da verba para a próxima edição. Prometendo tentar esse aumento financeiro e uma simplificação do regulamento (alguns candidatos queixaram-se do processo), Rui Moreira aceitou repensar um apoio aos oito excluídos que inicialmente tinham recebido luz verde do júri. Fica a esperança para essas no ar, com a aprovação para as recentes a ser dada por unanimidade por todos os partidos (com uma declaração de voto do PS, onde se deixou lavrada a proposta de fortalecer o orçamento no próximo ano).

Helder Pacheco, autor de mais de 40 livros (quase todos sobre o Porto), viu-se testemunha de uma nova realidade ao analisar as candidaturas a este projecto. E foi uma surpreendente felicidade. “Há um novo associativismo a crescer no Porto”, disse ao PÚBLICO já depois da ida à reunião de câmara, a sua primeira vez na “casa da democracia” portuense. É um associativismo “de classe média”, e “não apenas popular”, com propósitos renovados. O historiador consulta a lista das 24 apoiadas para tentar dar corpo ao que diz. E exemplifica.

A Moving Causes, que pediu apoio para fazer oficinas de agroecologia, a Associação Portuguesa de Deficientes, com um projecto de desporto inclusivo, a Associação de Artes Performativas Novo Acto, ou o Teatro Independente de Paranhos, com planos de um espectáculo inclusivo. São projectos culturais, assistenciais, pensados para ocupação de tempos livres, muitas vezes dirigidos a jovens. E isso mostra uma mudança na sua função.

No Porto, o associativismo nasceu nos anos 50 e 60 do século XIX e é um sobrevivente de “diversas crises”. Até ao final do século XX, eram ainda as “velhas associações operárias, algumas do comércio e as desportivas” quem mais terreno tinha. E durante o Estado Novo o associativismo “refugiou-se” precisamente na criação de clubes desportivos, em grupos excursionistas e nas cruzadas de bem-fazer, surgidas “por acaso” depois de um grupo de amigos “que devia estar a discutir política” num tasco ter sido detido pela PIDE. Quando foram presentes a tribunal, conta Helder Pacheco, disseram que estavam a tentar fundar uma cruzada para ajudar os pobres da freguesia. Resultado? “O juiz António Quintela deu um grande raspanete à PIDE e a partir daí foram criadas dezenas de cruzadas de bem-fazer.”

Já depois de Abril se cumprir, as associações viraram-se para a questão da habitação. Mas a desindustrialização da cidade foi-lhe roubando chão. Não há muito tempo, Helder Pacheco esteve num debate onde se lamentava a crescente dissolução das associações. “E estiveram mesmo a acabar”, afiança, para se congratular, agora, com este novo mundo descoberto. “As associações estão vivas e a adaptar-se. É uma excelente notícia para a saúde cívica da cidade.”

No capítulo final do seu último livro, Helder Pacheco fez uma espécie de “testamento espiritual sobre o futuro” do Porto. Nele, deixava o elogio à urbe com um edificado reconstruído e apelava a uma reinvenção da sua alma. Não a antiga – porque “o mundo mudou e a cidade está a mudar” – mas uma outra: mantendo tradições e inventando novas. O associativismo, diz agora, pode ser peça importante nesse puzzle. Se “este movimento se espalhar pela cidade”, talvez possa ser mais um sublinhado no seu “renascimento”.