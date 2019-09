Câmara do Porto terá 400 mil euros para apoiar salas de consumo assistido

O executivo de Rui Moreira nunca o pôs de parte - embora fizesse cavalo de batalha da ideia de não poder assumir sozinho a responsabilidade. O financiamento das salas de consumo assistido no Porto, aprovadas com unanimidade numa Assembleia Municipal de Junho, vai ter uma verba camarária, que deverá situar-se nos 400 mil euros. A garantia terá sido dada pelo vereador Fernando Paulo numa reunião à porta fechada já no final de Julho, onde estiveram partidos políticos, forças policiais e diversas entidades e associações que têm acompanhado de perto o problema da droga no Porto. Vários confirmaram ao PÚBLICO essa posição da câmara, cujo anúncio deverá estar para breve. Fica por saber qual a contribuição do Estado - e para quando a concretização dos planos.

A reunião onde essa informação foi avançada aconteceu na união das freguesias de Lordelo do Ouro e Massarelos, por proposta da deputada municipal do Bloco de Esquerda, Susana Constante Pereira. Numa “situação de crise e emergência clara” e após a subida de tom do presidente da câmara – que numa reunião do executivo falou num clima de medo que deixava reféns vários portuenses –, era urgente ouvir “quem está no terreno” e “reactivar uma rede de resposta já existente”, aponta.

Apesar de ser um problema “expectável” e para o qual o BE, como outras forças políticas, haviam chamado a atenção, o fim do Aleixo trouxe novos desafios à cidade. “A droga já existia, mas havia uma espécie de fronteira invisível. Numa cidade que teve o São João de Deus sabia-se que este seria o desfecho.” As salas de consumo – propostas pela primeira vez pelos bloquistas há três anos –, poderiam ter sido “uma peça na engrenagem” para fazer as coisas correrem melhor, afirma, lamentando que o processo tenha “demorado demasiado tempo a avançar”.

Manuel Pizarro, que em 2016, enquanto vereador com pelouro, encomendou um estudo sobre a realidade portuense, tem a sensação de haver um problema com um “leve recrudescimento”. Por causa dele, e da dispersão do tráfico e consumo para outras geografias, sugere “um grande debate” sobre o tema, promovido pela autarquia e ouvindo o Estado também. E deixar escrito de uma vez que é uma “ilusão” a ideia de que a problemática se combate com polícia. Para as salas de consumo, aponta um duplo papel: reduzir riscos de doenças e aproximar os consumidores do sistema de saúde.

Ilda Figueiredo sublinha as mesmas preocupações. E fala numa solução múltipla, onde o plano de emergência social, proposto pela CDU e aprovado por unanimidade pelo executivo, é “fundamental”. Sozinhas, as salas de consumo assistido “não resolvem o problema: é preciso ter mais escolas, mais ocupação dos tempos livres, mais cidade dentro dos bairros”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Também o PAN – tal como o PS – apresentou uma proposta para a abertura de “salas de chuto”, com um “modelo biopsicossocial, que recupere as pessoas para o sistema”. O financiamento camarário para complementar o estatal, diz Bebiana Cunha, é uma opção acertada: “Esta é uma resposta social urgente para quem consome e para toda a comunidade envolvente.”

Como Pizarro, Álvaro Almeida vê também duas valências nas “salas de chuto”. Mas num ângulo distinto: por um lado a “defesa da saúde pública”, como defende o socialista, por outro a “diminuição da sensação de insegurança que o consumo à vista de todos cria”. Para o vereador do PSD urge acabar com o “espectáculo degradante” visto em algumas zonas da cidade. Por isso, aplaude as acções policiais que procurem fazê-lo e a decisão do executivo de Rui Moreira de contribuir financeiramente para o projecto. “O Governo tem falhado em várias coisas e a Câmara do Porto tem sido obrigada a substituir o Estado Central”, diz, recordando também o empréstimo de dez viaturas da Polícia Municipal à PSP, força com reconhecida falta de meios.

Questionado pelo PÚBLICO, o gabinete de comunicação da autarquia preferiu não adiantar pormenores sobre o tema, limitando-se a referir o diálogo feito nos últimos tempos com “o Ministério da Saúde e as diversas organizações que actuam na cidade” em busca do “melhor modelo” para as salas de consumo assistido.