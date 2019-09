Serralves inaugura passadiço que sobe até à copa das árvores

É um “percurso elevado ao nível da copa das árvores”, resume a Fundação de Serralves, que irá permitir uma nova forma de viver o parque. Concebido pelo arquitecto Carlos Castanheira em colaboração com Siza Vieira, irá até permitir, como garantem, uma “impactante experiência de observação e estudo da fauna e flora de Serralves”.

Com 260m de extensão, entre 1,5m e 15m de altura, a Treetop Walk abrirá ao público no sábado, dia 14 de Setembro. A marcar a inauguração, a entrada no parque será “gratuita ao longo de todo o dia”.

Destinado a ser uma das grandes atracções do parque, os objectivos do projecto não se ficam pelo mero desfrutar de um passeio elevado até às copas das árvores: pretende-se que seja mais uma ferramenta do parque para a “sustentabilidade ambiental e protecção da biodiversidade”.

A inauguração do percurso, nascido de uma colaboração com o Fundo Ambiental do Estado Português – no âmbito de um protocolo de colaboração técnica e financeira assinado em Março –​ e que tem a empresa Ascendi como mecenas, insere-se nas celebrações dos 30 anos da Fundação de Serralves.